Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 208 370 осіб (+460 за добу), 3804 танки, 3474 артсистеми, 7478 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
9 49918
Станом на ранок 1 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 208 370 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.06.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 208 370 (+460) осіб ліквідовано,
- танків - 3804 (+2) од;
- бойових броньованих машин - 7478 (+6) од,
- артилерійських систем - 3474 (+14) од,
- РСЗВ - 575 (+0) од,
- засоби ППО - 333 (+0) од,
- літаків - 313 (+0) од,
- гелікоптерів - 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3131 (+7),
- крилаті ракети - 1107 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6239 (+9) од,
- спеціальна техніка - 458 (+4).