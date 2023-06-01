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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 208 370 осіб (+460 за добу), 3804 танки, 3474 артсистеми, 7478 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 1 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 208 370 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.06.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 208 370 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків - 3804 (+2) од;
  • бойових броньованих машин - 7478 (+6) од,
  • артилерійських систем - 3474 (+14) од,
  • РСЗВ - 575 (+0) од,
  • засоби ППО - 333 (+0) од,
  • літаків - 313 (+0) од,
  • гелікоптерів - 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3131 (+7),
  • крилаті ракети - 1107 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6239 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 458 (+4).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу ЗСУ відбили 21 ворожу атаку, авіація завдала 15 ударів по районах зосередження росіян, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 208 370 осіб (+460 за добу), 3804 танки, 3474 артсистеми, 7478 броньованих машин 01

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Йшов 3387 день москальсько-української війни. 35 одиниць техніки (арта і логістика, дуже добре що знищуються постійно спецтехніка) та 460 чумардосів. Боротьба за небо продовжується. Москаляки переварюють інфу про атаку на мордор, пазли не сходяться зі скрєпами. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

    P.s. 208 000!!! це більше ніж таке місто, як Псков ...
    P.s. Здохло чумардосів вже більше, ніж в деяких регіонах московії
    Єврейська автономна область - 147 000
    Магаданська область - 134 000
    Чукотський автономний округ - 47 000
    Ненецький автономний округ - 41 000
  • Николай Водяной 9dd61591
    Не подобається пськов,вибери собі щось інше,але з українськими містами не порівнюй..
  • Qq Qqq f1a4586b
    Я порівнюю кількість вбитих москалів з москальськими містами, і це інфа більше для самих москалів. Переносити такі образи на українські міста не буду, достатньо реальних трагічних прикладів: Маріуполь, Бахмут, Волноваха, Вугледар, Мар'їнка, Лиман ...
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