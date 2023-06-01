Фактів влучань на Київщині не зафіксовано, потерпілих немає, - ОВА

Сьогоднішня ніч знову виявилася неспокійною. Ворог атакував Київщину ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що повітряна тривога тривала понад годину.

"В області працювало ППО. Всі цілі були знищені. Фактів влучань не зафіксовано, потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків ракети в одній із громад сталося загоряння травʼяного настилу. Пожежа була ліквідована.

Наразі оперативні групи продовжують роботу щодо виявлення наслідків атаки.

Він також закликав мешканців Київщини не нехтувати сигналом "повітряна тривога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К", - Повітряні сили

За даними поліції Києва, унаслідок ракетної атаки на столицю троє загиблих, серед них - мати з 9-річною донькою.

За даними Генштабу, у ніч на 1 червня сили ППО знищили 10 ракет, які Росія випустила по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київщини.

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У Повітряних силах уточнили, що знищено 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К".