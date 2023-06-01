До Білорусі окупанти вивезли понад 2 тисячі українських дітей, - білоруський опозиціонер Латушко

Щонайменше 2150 дітей з тимчасово захоплених територій України вивезли до дитячих таборів у Білорусі.

Про це заявив білоруський опозиціонер,керівник Народного антикризового управління, заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, минулого року до Білорусі перевезли 1 150 українських дітей, з початку цього року - вже тисячу.

"Ми можемо підтвердити, за нашими даними, що мінімум 2 150 українських дітей було вивезено на територію Білорусі", - сказав Латушко.

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На ці злочини з бюджету союзної держави Росії і Білорусі виділили щонайменше 29 млн російських рублів (13,2 млн грн. - Ред.). Відомо про чотири місця перебування українських дітей - три в Мінській області (зокрема табір "Дубрава") та одне - в Гомельській.

При цьому дітей "виховують" в дусі рашизму.

"Ідеологічна обробка відбувається за допомогою парамілітарних структур, структур, які проповідують ідеологію "русского мира", режиму Лукашенка і так само за допомогою РПЦ. Основними наративами, які доносять малечі, є антиукраїнські, демонізація вищого керівництва України, розповсюдження ідей рашизму. Так само дітям доносять, що української державності не існує", - розповів аналітик Народного антикризового управління Артем Брухан.

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Представники організації наголосили, що матеріали їхнього розслідування передано в українську прокуратуру, уповноваженій з прав дітей, із ним ознайомлено Європейський парламент і Раду Європи. І є всі підстави для початку розслідування стосовно Лукашенка за фактом воєнного злочину проти українських дітей.