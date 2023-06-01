Доба на Харківщині: масовані обстріли Вовчанську, окупанти вдарили по Ківшарівці авіабомбою, - ОВА
7251
Ворог продовжував обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Обстрілів Харкова не зафіксовано.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом усієї доби росіяни масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджені приватні житлові будинки, підприємства цивільної промисловості, бібліотека, торговельні павільйони ринку. Сталися пожежі. Загинув чоловік 60 років, зазнала поранення та була госпіталізована жінка", - йдеться в повідомленні.
Увечері росіяни знову вдарили по смт Ківшарівка Куп'янського району керованою авіаційною бомбою. Зафіксовано влучання на території місцевого стадіону. Пошкоджено паркан та вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. Без постраждалих.