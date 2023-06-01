Людям із судимістю в Росії хочуть дозволити контрактну службу

До Держдуми РФ внесено законопроєкт, за яким служити за контрактом дозволяється громадянам із судимістю. Також документ пропонує дозволити контрактну службу тим, хто за станом здоров’я визнаний обмежено придатним.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Якщо раніше увʼязнені не були зобовʼязані перебувати на військовому обліку, тепер такий обовʼязок може виникнути. Завербованих увʼязнених та інших судимих громадян у разі ухвалення поправок звільнятимуть від покарання або гаситимуть їм судимість за заявою військового командування або їхньою особистою заявою.

Також автори законопроєкту пропонують в період мобілізації чи воєнних дій залучати до контрактної служби громадян, визнаних обмежено придатними за станом здоровʼя.

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Нагадаємо, в жовтні 2022 року Держдума дозволила мобілізацію громадян, раніше судимих за тяжкими кримінальними статтями, включно зі вбивствами, пограбуваннями та торгівлею наркотиками. Заборона на мобілізацію зараз стосується лише засуджених за сексуальні злочини проти неповнолітніх, а також за державну зраду, тероризм та екстремізм.

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