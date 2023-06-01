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Людям із судимістю в Росії хочуть дозволити контрактну службу

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рф,зеки,в’язні
До Держдуми РФ внесено законопроєкт, за яким служити за контрактом дозволяється громадянам із судимістю. Також документ пропонує дозволити контрактну службу тим, хто за станом здоров’я визнаний обмежено придатним.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Якщо раніше увʼязнені не були зобовʼязані перебувати на військовому обліку, тепер такий обовʼязок може виникнути. Завербованих увʼязнених та інших судимих громадян у разі ухвалення поправок звільнятимуть від покарання або гаситимуть їм судимість за заявою військового командування або їхньою особистою заявою.

Також автори законопроєкту пропонують в період мобілізації чи воєнних дій залучати до контрактної служби громадян, визнаних обмежено придатними за станом здоровʼя.

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Нагадаємо, в жовтні 2022 року Держдума дозволила мобілізацію громадян, раніше судимих за тяжкими кримінальними статтями, включно зі вбивствами, пограбуваннями та торгівлею наркотиками. Заборона на мобілізацію зараз стосується лише засуджених за сексуальні злочини проти неповнолітніх, а також за державну зраду, тероризм та екстремізм.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Anatoliy Sheiko af7514c6
    Потрібно ухвалити останній закон - Росія живе за законами ГУЛАГу і держдуру можна розпускати.
  • Olexa Pluzh
    біосміття планети звільняється від непотребу?
    а Україна втрачає цвіт нації... сумно все це
  • Алекс Скела
    -- Пани Мюллерова,-- послышался из соседней комнаты тихий голос Швейка,--
    пани Мюллерова, подойдите ко мне на минуточку.
    Служанка подошла к постели, и Швейк тем же тихим голосом произнес:
    -- Присядьте, пани Мюллерова.
    Его голос звучал таинственно и торжественно. Когда пани Мюллерова села,
    Швейк, приподнявшись на постели, провозгласил:
    -- Я иду на войну.
    -- Матерь божья! -- воскликнула пани Мюллерова.-- Что вы там будете делать?
    -- Сражаться,-- гробовым голосом ответил Швейк.-- У Австрии дела очень плохи.
    Сверху лезут на Краков, а снизу-- на Венгрию. Всыпали нам и в хвост и в гриву,
    куда ни погляди. Ввиду всего этого меня призывают на войну. Еще вчера я читал
    вам в газете, что "дорогую родину заволокли тучи".
    -- Но ведь вы не можете пошевельнуться!
    -- Неважно, пани Мюллерова, я поеду на войну в коляске. Знаете кондитера за
    углом? У него есть такая коляска. Несколько лет тому назад он возил в ней
    подышать свежим воздухом своего хромого хрыча-дедушку. Вы, пани Мюллерова,
    отвезете меня в этой коляске на военную службу.

    (Я. Гашек, "Похождения бравого солдата Швейка"

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