"Совсем скоро покажется окраина Шебекино": Бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" стверджують, що знову прориваються на Бєлгородщину. ВIДЕО

Бійці РДК стверджують, що знову зайшли на територію Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, що поширюється у соцмережах.

"Зовсім скоро буде видно околицю Шебекіно", - кажуть бійці РДК.

Зазначимо, що ще з ночі повідомляють про обстріл цього населеного пункту.

Також у мережі повідомляють про спробу прориву на Бєлгородщину бійців Легіону "Свобода России". Так, поширюється відео, на якому бійці передають вітання з кордону.

"Грайворон - це тільки початок", - кажуть вони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" залишаються на території РФ, - ГУР МО