"Совсем скоро покажется окраина Шебекино": Бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" стверджують, що знову прориваються на Бєлгородщину. ВIДЕО
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Бійці РДК стверджують, що знову зайшли на територію Бєлгородської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, що поширюється у соцмережах.
"Зовсім скоро буде видно околицю Шебекіно", - кажуть бійці РДК.
Зазначимо, що ще з ночі повідомляють про обстріл цього населеного пункту.
Також у мережі повідомляють про спробу прориву на Бєлгородщину бійців Легіону "Свобода России". Так, поширюється відео, на якому бійці передають вітання з кордону.
"Грайворон - це тільки початок", - кажуть вони.