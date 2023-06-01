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"Совсем скоро покажется окраина Шебекино": Бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" стверджують, що знову прориваються на Бєлгородщину. ВIДЕО

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Бійці РДК стверджують, що знову зайшли на територію Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, що поширюється у соцмережах.

"Зовсім скоро буде видно околицю Шебекіно", - кажуть бійці РДК.

Зазначимо, що ще з ночі повідомляють про обстріл цього населеного пункту.

Також у мережі повідомляють про спробу прориву на Бєлгородщину бійців Легіону "Свобода России". Так, поширюється відео, на якому бійці передають вітання з кордону.

"Грайворон - це тільки початок", - кажуть вони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" залишаються на території РФ, - ГУР МО

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    Ніт, таки луплять 3,14дарів, всі кацапські пабліки скулять зранку)))
  • master dron
    Від таких новин кацапи не гуртуються, а сцуться та сруться ))))
  • FT FT
    Ето высокомобильный отряд. Весь его смысл проводить быстрые рейды по тылам врага и уходить. А не занять какую то деревню со свинарниками и держать оборону в окопах пока их авиацией всех не уничтожат
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