Україна передала Канаді перелік необхідного їй військового обладнання, - Резніков
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив у відеозверненні до учасників найбільшої у Канаді виставки товарів оборонного призначення CANSEC, що триває в Оттаві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Україна передала перелік необхідних канадських товарів й технологій уряду Канади", - сказав Резніков.
За його словами, Україна прагне укласти партнерства із Канадою та компаніями її оборонного сектора, аби обладнання "було доступне нам, коли потрібно, і у необхідному обсязі".
"Україна зараз виконує завдання, для якого було створено НАТО: Україна - щит Європи на сході від російської загрози. Ми знищуємо військову силу, спрямовану проти європейських цінностей й свободи", - наголосив міністр.
Він додав, що "ухвалювані нами сьогодні рішення впливатимуть на розвиток європейської та глобальної безпеки протягом років". "Чим менше є російської зброї - тим менше російських впливів", - зазначив Резніков.
Нагадаємо, загалом з початку минулого року Канада виділила Україні вже близько $1 млрд різноманітної військової допомоги.