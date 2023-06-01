Україна передала Канаді перелік необхідного їй військового обладнання, - Резніков

Канада отримала від України перелік військового обладнання, яке потрібно нашій країні для успішного протистояння Росії.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив у відеозверненні до учасників найбільшої у Канаді виставки товарів оборонного призначення CANSEC, що триває в Оттаві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна передала перелік необхідних канадських товарів й технологій уряду Канади", - сказав Резніков.

За його словами, Україна прагне укласти партнерства із Канадою та компаніями її оборонного сектора, аби обладнання "було доступне нам, коли потрібно, і у необхідному обсязі".

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"Україна зараз виконує завдання, для якого було створено НАТО: Україна - щит Європи на сході від російської загрози. Ми знищуємо військову силу, спрямовану проти європейських цінностей й свободи", - наголосив міністр.

Він додав, що "ухвалювані нами сьогодні рішення впливатимуть на розвиток європейської та глобальної безпеки протягом років". "Чим менше є російської зброї - тим менше російських впливів", - зазначив Резніков.

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Нагадаємо, загалом з початку минулого року Канада виділила Україні вже близько $1 млрд різноманітної військової допомоги.