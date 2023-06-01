Мазепа з Concorde Capital відповів на звинувачення Шабуніна: Дерипаска не отримав дивідендів від Strabag

Власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа спростовує звинувачення глави ЦПК Віталія Шабуніна у тому, що він нібито допомагав російському олігарху Дерипасці врятувати активи в Україні.

Про це Мазепа пишу у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дерипаска у нас настільки популярний олігарх, що прив’яжи його до будь-якої новини, і отримаєш цілу торбу хайпу. От і пан Віталій Шабунін не втримався від своєї хвилинки слави, ще й мене згадав, як "рятівника Дерипаски". Самому не смішно? Виявляється, я збагатив російського олігарха", - нагадує Мазепа.

Далі він детально зупиняється на суті справи:

1. Австрійський холдинг Strabag не є іграшкою Дерипаски. Російський олігарх там усього лише третій за розміром акціонер. Це взагалі австрійський сімейний бізнес, а усі ці російські олігархи та глобальні фонди там просто міноритарії. Більш того, після накладання на нього санкцій, Дерипаска втратив навіть теоретичну можливість впливати на будь-що в цій компанії.

2. Ми з партнерами укладали угоду про купівлю кар’єрів виключно з компанією Strabag, і жоден російський олігарх поряд із нами не стояв. Чому так - пояснюю в наступному пункті.

3. Strabag отримала від продажу українських кар’єрів 0,00075 мільярдів доларів у 2021 році. З виручкою холдингу 18 мільярдів доларів за той рік, він за півгодини своєї діяльності заробляє більше, ніж від нашої угоди.

4. Єдиний варіант, як Дерипаска міг "збагатитися" на нашій угоді - це отримати дивіденди від Strabag. Тобто, у липні 2022 року отримати дивіденди Strabag за результатами діяльності холдингу в 2021 році.

5. Давайте порахуємо, на скільки міг теоретично збагатитися Дерипаска через дивіденди від продажу компанією Strabag українських кар’єрів. Отже, продаж цих кар’єрів приніс австрійцям аж 0,004% річної виручки. Дивіденди, які міг отримати Дерипаска від Strabag (спойлер: він їх не отримав), складають 1,22 млн євро. Частка наших кар’єрів у цій сумі складає 0,004%, або аж 51 євро. То виходить, ми могли збагатити російського олігарха, статок якого оцінюють в 1,7 мільярди доларів, на пляшку не найдорожчого віскі.

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6. Ну і найцікавіше: Дерипаска минулого року не отримав дивідендів від Strabag. Усі отримали, а він - ні. Бо рішенням австрійського холдингу підсанкційний олігарх був позбавлений такого привілею.

"Отже, шановні борці з корупцією, сенсація відміняється. Ну і насамкінець: якщо хто не знає, то Strabag є одним із найбільших будівельних підрядників для західноєвропейських урядів та муніципалітетів. Іншими словами, ця компанія легко проходить compliance у прискіпливих європейських чиновників. Дуже жаль, що в українського Центр Протидії Корупції вони не можуть пройти кастинг. Але сподіваюся, це виправиться", - резюмує Мазепа.

Раніше глава ЦПК Віталій Шабунін писав, що власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа допомагав російському олігарху Олегу Дерипасці рятувати активи в Україні - Жежелівський і Хустський кар’єри.