У Росії почали звучати заклики до зміни Путіна, - британська розвідка

Нещодавня різка риторика Євген Пригожина послабила у Росії табу на розмови про заміну президента.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter Міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"27 травня російський опозиційний політик Борис Надєждін виступив на російському каналі НТВ і закликав до обрання нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що Надєждін був помітним критиком війни від початку вторгнення, але це чи не перший заклик до заміни Путіна, що пролунав на державному телеканалі РФ.

"За останні 15 місяців РФ запровадила небачені з радянських часів обмеження свободи слова. Втім, є реалістична ймовірність, що остання різка риторика представників націоналістичних кіл, як власника ПВК Вагнера Євгєнія Пригожина, додала сміливості опозиційним діячам порушувати табуйовані теми", – йдеться у звіті.

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