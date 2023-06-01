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Росіяни намагаються тримати напруження, маніпулюючи ракетоносіями у Чорному морі, - ОК "Південь"

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човен,калібр,підводний
Станом на ранок 1 червня у Чорному морі Росія тримає три ракетоносії з "Калібрами".

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог постійно маніпулює ракетоносіями. Маневруючи ними, він намагається тримати напруження: росіяни завели надводний ракетоносій, а залишили тільки підводні ракетоносії. Потім ворог повернув ракетоносії надводні, що говорить про додаткове напруження, яке він намагається викликати серед українців", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що підводні ракетні човни українській ППО виявляти складніше. Вона вкотре закликала українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки "в умовах відсутності успіхів на полі бою, ворог може застосовувати максимально звірські терористичні атаки по мирному населенню".

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Константин 941a3274
    всі це речники/речниці вже набридли своїми дурними заявами!
    той ******* ракети закінчуються, той, що в Криму сьогодні мали бути, той потужно з мівіною воює...

    шапітолій якийсь №95
  • Тимур Исамбаев
    Гуменюк зазначила, що підводні ракетні човни українській ППО виявляти складніше Джерело:
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    "Ворог постійно маніпулює ракетоносіями. Маневруючи ними, він намагається тримати напруження:, так було від початку війни і нічого не змінилося(бла бла бла )
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