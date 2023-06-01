З окупованої Луганщини росіяни примусово вивозять українських дітей на "лікування", - ОВА

Дітей з Луганщини, у яких нібито виявили якесь захворювання, примусово вивозять на так зване лікування на територію Росії.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"При цьому, обов’язковою умовою організації "лікування" дітей на Росії є наявність ворожого паспорту, якого їй відразу ж оформлюють за пришвидшеною схемою", - йдеться в повідомленні.

Якщо дитині немає чотирнадцяти років, то батьків примушують подати заяву про її визнання "громадянином РФ", погрожуючи позбавити батьківських прав у випадку відмови.

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