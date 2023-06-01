"Іскандери" по Києву запускали з Брянської області, час підльоту - лічені хвилини, - Повітряні сили
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.
Він зазначив, що росіяни запустили по столиці сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К".
"Ці ракети небезпечні тим, що дальність запуску невелика, з Брянської області. Відстань не така велика. Підльотний час - лічені хвилини", - сказав Ігнат.
Такими атаками росіяни намагаються застати протиповітряну оборону зненацька, щоб вона не встигла спрацювати.
За даними поліції Києва, унаслідок ракетної атаки на столицю троє загиблих, серед них - мати з донькою. Пізніше з'ясувалося, що у момент падіння уламків вони намагалися потрапити у бомбосховище. За словами мера Києва Віталія Кличка, до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з’ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.
За даними Генштабу, у ніч на 1 червня сили ППО знищили 10 ракет, які Росія випустила по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київщини.