Столтенберг про атаки на Москву: "Україна має право захищатися"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що війну проти України розпочала Росія і Україна має повне право захищатися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, геснека запитали, як НАТО може прокоментувати останню серію атак на території Росії, зокрема з безпілотниками під Москвою, які пов’язують з Україною.

"Наша позиція така ж, як була на початку війни: Україна має право захищатися. Агресивна війна РФ проти України є грубим порушенням міжнародного права, а право на самозахист закріплене у Статуті ООН… Президент Путін почав цю війну і він може закінчити цю війну. І це шлях до миру та стабільності і запобігання новій ескалації війни", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці вже довели, що можуть протистояти РФ, але їм треба більше допомоги, - Столтенберг

Столтенберг додав, що союзники налаштовані підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, і це не робить НАТО стороною конфлікту.

"У НАТО у цій ситуації два завдання: підтримати Україну, що ми робимо, і запобігти тому, щоби агресивна війна РФ вийшла за межі України", – підсумував генсек.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.

У Міноборони РФ заявили про атаку 8 БПЛА. Кремль заявив, що удар по Москві це нібито відповідь на удар по "центрам ухвалення рішень" 28 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід не втомився від допомоги Україні, - Столтенберг