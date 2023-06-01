Саміт БРІКС можуть перенести з ПАР до Китаю, щоб не заарештовувати Путіна, - Reuters

Південно-Африканська республіка розглядає можливість звернутися до Китаю з пропозицією прийняти у себе саміт БРІКС, на який запрошено президента Росії Володимира Путіна.

Про це з посиланням на джерела в уряді ПАР пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, зараз влада ПАР розглядає різні способи того, як можна не заарештовувати Путіна, на арешт якого виданий ордер Міжнародного кримінального суду. Над вирішенням проблеми працюють профільні міністр та чиновники. Рішення буде ухвалене, коли керівництво країни заслухає їхні доповіді.

Один з варіантів - звернутися до Китаю з пропозицією прийняти саміт.

Читайте: ПАР пообіцяла дипломатичний імунітет учасникам саміту БРІКС, на який може приїхати Путін

Колишній президент Табо Мбекі, чиї погляди на міжнародні відносини мають великий вплив на чинних урядовців, припускав, що саміт навряд чи відбудеться в Південній Африці.

"Через наші юридичні зобов'язання ми повинні заарештувати президента Путіна, але ми не можемо цього зробити", - сказав Мбекі.

Також читайте: В ПАР опозиція хоче юридично змусити владу заарештувати Путіна на саміті БРІКС

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

У серпні цього року у столиці ПАР відбудеться саміт лідерів групи БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Путіна отримав запрошення на захід, але свою участь підтвердить ближче до дати заходу.

Влада ПАР обіцяє надати учасникам саміту дипломатичний імунітет. Опозиція країни навпаки хоче юридично змусити владу заарештувати Путіна.