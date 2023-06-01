Зеленський та Санду обговорили інфраструктурні проєкти і євроінтеграцію

Президенти України та Молдови - Володимир Зеленський і Мая Санду - під час двосторонньої зустрічі перед самітом Європейського політичного співтовариства в Кишиневі обговорили двосторонні відносини та євроінтеграцію двох країн.

Про це повідомила журналістам Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорили важливі питання. Ми підтвердили підтримку України та спротив російській агресії. Ми говорили про інфраструктурні проєкти, які ми будуємо разом. І, звісно, ми говорили про наше європейське майбутнє", - сказала вона.

"Молдова підтримує Формулу миру і, звичайно, Молдова підтримує створення Міжнародного трибуналу щодо злочинів в Україні", - зазначила вона.

Зеленський, зі свого боку, подякував за прихисток біженців із перших днів війни.

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"Ми ніколи не забудемо цього. Ми говорили про двосторонні відносини. Наше майбутнє - в ЄС", - сказав він.

Він також наголосив, що "гарантії безпеки дуже важливі не лише для України, а й для наших сусідів".