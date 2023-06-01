На Бахмутському напрямку знищено 59 окупантів, 103 дістали поранення, а одного взяли в полон, - Череватий

На Бахмутському напрямку за добу сталося 4 бойові зіткнення, 59 окупантів було знищено, 103 дістали поранення, 1 потрапив у полон.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ворог значно зменшив свою активність на Бахмутському напрямі. За останні дні відбувається мінімум бойових зіткнень, за цю добу – чотири було. Ворог продовжує прикривати свої ротаційні заходи вогнем ствольної та реактивної артилерії. За цю добу 436 ударів завдав. Ми також завдавали ударів у відповідь. У ході бойових зіткнень та ударів 59 окупантів було знищено, 103 - дістали поранення, 1 потрапив у полон", - сказав він.

На Бахмутському напрямку також було знищено 2 станції радіоелектронної боротьби (РЕБ), БПЛА "ZALA", гармату "Гіацинт", 2 автомобілі з боєприпасами, два склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс.

У свою чергу на Лимано-Куп'янському напрямку, за інформацією Череватого, сталося 6 бойових зіткнень, 23 авіанальоти, 522 артобстріли. Усі атаки ворога були відбиті. Під час відбиття атак 52 окупанти було знищено, 85 дістали поранення, 4 потрапили в полон.

"Знищено танк Т-72, БТР-70 – слід зазначити, що це дуже стара модель, характерно, що вони вже починають їх використовувати. Також знищено гаубиці Д-30, міномет, станцію РЕБ та командно-спостережний пункт ворога", - додав речник.

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