На півдні ЗСУ ліквідували 13 окупантів та знищили п’ять БПЛА, - ОК "Південь"

Збройні сили України на півдні знищили 13 загарбників, три безпілотники оперативного рівня типу "Марлін" і "Орлан-10", а також два "Ланцети" з баражуючими боєприпасами.

Про це повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Наша авіація вчора підсилила роботу ракетно-артилерійських підрозділів завданням удару по району зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Олешківській громаді. За попередніми даними знищено 13 загарбників, дані дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Баштанському районі ворог активізував повітряну розвідку. А по Бериславщині окупанти запускають "Ланцети".

"Але наші підрозділи ППО, ретельно пильнуючи, влучно знищили три БпЛА оперативного рівня, типу "Марлін" і "Орлан-10", а також два баражуючих боєприпаси "Ланцет", - зазначили в ОК "Південь".

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