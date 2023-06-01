Люди стукали, укриття не відкрили. В той момент прилетіло, - житель Києва розповів про загибель дружини під час ракетної атаки РФ. ВIДЕО

Під час повітряної тривоги у Києві люди прийшли до укриття, але воно було зачинене. Поки вони шукали особу, яка б його відчинила, то впали уламки, загинула жінка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це розповів житель Києва Ярослав, дружина якого загинула під час атаки росіян 1 червня.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, дуже довго стукали. Були жінки, діти. Ніхто не відкрив", - зазначив він.

За словами Ярослава, там була його дружина та дитина.

"З дитиною все добре, а дружина загинула. Я просто побіг на ту сторону звати, щоб відкрили і якраз в цей момент все сталося. В той момент прилетіло", - додав чоловік.

Раніше повідомлялось, що поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.

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