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Охоронця столичної поліклініки, де не відкрили укриття, перевірять на алкоголь, - прокуратура

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київ
Охоронця поліклініки в Деснянському районі повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Єфімов.

Зазначається, що директор департаменту безпеки Києва Ткачук та міський голова Кличко повідомляли, що він перебуває в лікарні з пораненням.

Раніше один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Раніше повідомлялось, що поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ось і знайшли цапа-відбувайла. Тільки охоронець не може приймати сам такі рішення, він виконує накази свого керівника.
  • Pawlo Filonenko
    Цього синяка-охоронця швидко засудять (це ж не суддя міліонер!). Але життів убитих людей вже ніхто не поверне!
  • multissstar .
    это хорошо что проверяют. А небожителя- судью что сбил нацгвардейца проверили уже на алкоголь, или этодругое?
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