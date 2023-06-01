Охоронця столичної поліклініки, де не відкрили укриття, перевірять на алкоголь, - прокуратура

Охоронця поліклініки в Деснянському районі повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Єфімов.

Зазначається, що директор департаменту безпеки Києва Ткачук та міський голова Кличко повідомляли, що він перебуває в лікарні з пораненням.

Раніше один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Раніше повідомлялось, що поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.

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