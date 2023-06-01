За доступ до укриття відповідають глави РДА, - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що всі глави районів отримали доручення ще раз перевірити всі укриття.

Про це мер повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У кожному районі міста відповідальність за роботу укриттів несуть керівники установ, де розташовані укриття, і глави районів. Глави РДА відповідальні за доступ і облаштування укриттів, які нанесені на мапу укриттів столиці.



Щодо Деснянського району - у школі поруч з поліклінікою укриття було відкритим і в ньому були люди. Всі глави районів отримали доручення ще раз перевірити всі укриття!" - наголосив очільник міста.

Кличко додав, що наразі правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі столиці. Порушено кримінальні провадження.

"Біля поліклініки минулої ночі загинули троє людей, із них одна дитина. Уламок ракети впав біля входу в медзаклад через 4 хвилини після оголошення повітряної тривоги. І люди прямували в укриття.



Зараз слідство встановлює, чи відчиненим було укриття. Чи були в ньому люди. Бо, за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки, з неї виводили групу людей", - додав він.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки окупантів на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. 14 осіб також дістали поранення, у трьох районах столиці є пошкодження будівель.

Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу розповів, що укриття було зачинено. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.

У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відкрили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.

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