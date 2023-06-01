Україна готова вступити до НАТО. Чекаємо, коли Альянс буде готовий її прийняти, - Зеленський
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Україна готова вступити до НАТО, ми чекаємо, коли НАТО буде готовий прийняти Україну. Гарантії безпеки важливі не тільки для України, а й для наших сусідів - для Молдови через агресію Росії", - сказав Зеленський на першій пресконференції після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти.
Президент сказав, що радий бути у Молдові. Він наголосив, що приїхати туди було непросто.
За його словами, цей візит - це послання від усіх українців, що наша країна підтримує молдавський народ і готові завжди йти разом - пліч-о-пліч.
Він подякував молдаванам за те, що прийняли всіх українських біженців.
Зеленський також повідомив, що обговорив із президентом Молдови Майєю Санду відносини країн, інфраструктуру, важливі проєкти, які вони завершать у найближчому майбутньому, а також майбутнє у ЄС.