Екскерівницю одного з ліцеїв Херсонщини судитимуть за впровадження російських "стандартів навчання" у держуніверситеті під час окупації області

Колишня очільниця академічного ліцею при держуніверситеті під час захоплення Херсону добровільно погодилася співпрацювати з окупантами та очолила ВНЗ. Її судитимуть за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Херсонську обласну прокуратуру. "У червні 2022 року заручившись підтримкою представників окупаційної влади обвинувачена обійняла посаду так званого "ректора" Херсонського державного університету. На псевдопосаді жінка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарських функцій", - йдеться в повідомленні. Вона організовувала освітній процес за стандартами РФ із загальним застосуванням російської мови як офіційної, займалась підбором кадрів на посади професорсько-викладацького складу. Займалась добором абітурієнтів та поширювала пропагандистські наративи РФ. Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одеситка, яка організувала збір грошей для окупантів, проведе понад 11 років за ґратами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Марина Макєєва