Рашисти тричі обстріляли прикордоння Чернігівщини, - ОК "Північ"

Російські загарбники від початку доби тричі обстріляли прикордонні території Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОК "Північ".

"З 06:05 до 06:30 зафіксовано 7 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, по н.п. Тимоновичі. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.



З 10:35 до 10:45 зафіксовано 3 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Берилівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.



З 11:10 до 11:20 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Миколаївка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

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