На Бахмутському напрямку ЗСУ призупинили просування на флангах, - Сирський

Збройні сили України на Бахмутському напрямку виконували інші задачі, тому просування на флангах протягом минулих днів було призупинено.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Протягом декількох минулих днів просування на флангах було призупинено, оскільки там виконувались інші важливі задачі. Командуванням нашого угруповання вживаються відповідні заходи, які спрямовані на відновлення боєздатності наших частин та зриву ворожих намірів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники зупинили наступальні дії у Бахмуті для перегрупування і заміни "вагнерівців" на регулярні війська, але водночас значно збільшили кількість артилерійських обстрілів міста.

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