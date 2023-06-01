Україні потрібно більше систем Patriot, - прем’єр Нідерландів Рютте
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Прем’єр Нідерландів Марк Рютте вважає, що Україні потрібно більше зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові обговорять посилення протиповітряної оборони України, зокрема передачу нових ЗРК Patriot.
"Високо на порядку денному сьогодні буде військова підтримка (України. - Ред.). F-16, системи Patriot. Україна потребує більше їх. Тож ми будемо працювати над розширенням коаліції Patriot", - додав Рютте.