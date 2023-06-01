Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації "Іскандерів" у РФ, це б порушило взяті зобов’язання перед міжнародними партнерами, - Ігнат
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Удари України по пунктах дислокації оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", які знаходяться на території Російської Федерації, були б порушенням взятих зобов’язань перед міжнародними партнерами.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не атакуємо цілі на території Росії. Як каже керівництво держави, є стратегія - ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають", - зазначив Ігнат.
Водночас за його словами, у разі пусків ракет із тимчасово окупованих територій, Україна застосовуватиме все наявне озброєння.
Ігнат також нагадав, що Росія має дефіцит ракет "Іскандер", в іншому випадку їх кількість під час обстрілів була б значно більшою.
"Є в них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували", - зазначив речник.