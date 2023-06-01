Новини

Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації "Іскандерів" у РФ, це б порушило взяті зобов’язання перед міжнародними партнерами, - Ігнат

24 820213
іскандер
Удари України по пунктах дислокації оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", які знаходяться на території Російської Федерації, були б порушенням взятих зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не атакуємо цілі на території Росії. Як каже керівництво держави, є стратегія - ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають", - зазначив Ігнат.

Водночас за його словами, у разі пусків ракет із тимчасово окупованих територій, Україна застосовуватиме все наявне озброєння.

Ігнат також нагадав, що Росія має дефіцит ракет "Іскандер", в іншому випадку їх кількість під час обстрілів була б значно більшою.

"Є в них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували", - зазначив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Іскандери" по Києву запускали з Брянської області, час підльоту - лічені хвилини, - Повітряні сили

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    дальність Іскандера 500 км
    який Легіон, шановний ?

    тут мав би працювати Гром-2
    а гдє наш Гром ?
    вірно, в караган-ЗЄ !
  • Randall Flag da70119e
    А Легіон "Свобода Росії" може? Ну так нехай вони там пошурують трохи...
  • Борменталь Незабаром 25de645e
    шо воно несе?
    за півторароки врубилися, що можна застосовувати проксі... скільки років піде на те, щоб здогадатися атакувати "пункти дислокації" ВЛАСНОЮ зброєю?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини