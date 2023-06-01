Членство України в НАТО під час війни неможливе, - Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що наразі не може бути й мови про членство України в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами глави німецького МЗС, двері Альянсу відкриті для прийняття нових членів. Це стосується насамперед Швеції, але також і України.

"Водночас, також зрозуміло, що ми не можемо говорити про нове членство в розпал війни", – сказала Бербок.

Нагадаємо, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що в "осяжному майбутньому" Україна не зможе вступити до НАТО.

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