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Членство України в НАТО під час війни неможливе, - Бербок

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що наразі не може бути й мови про членство України в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами глави німецького МЗС, двері Альянсу відкриті для прийняття нових членів. Це стосується насамперед Швеції, але також і України.

"Водночас, також зрозуміло, що ми не можемо говорити про нове членство в розпал війни", – сказала Бербок.

Нагадаємо, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що в "осяжному майбутньому" Україна не зможе вступити до НАТО.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром 25de645e
    дякуємо пані Бербок, що нагадали *****, що слід робити, щоб Україну не прийняли в НАТО!
  • Михайло Михайлович Іл 22368e1f
    От вам і відповідь про майбтнє.
    Війна буде років 20, навіть якщо все вернем - московити будуть пуляти кілька іскандерів в тиждень хай хоч 2 - а значить війна іде. Вічна війна - це московити нам і будуть готувати
  • Оксана Фесенко 5338e9df
    Портников якраз і говорить, що якщо не буде політичної волі прийняття України до НАТО у найближчі місяці, або хоча як варіант - надання гарантій безпеки, то війна буде тривати х... зна скільки років
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