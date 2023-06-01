Міноборони РФ стверджує, нібито 3 атаки "київського режиму" на Шебекіно відбито: "Порушень кордону не допущено"

Міноборони Росії стверджує, що сьогодні вранці зірвано нову спробу нібито "київського режиму провести терористичний акт щодо цивільного населення міста Шебекіно".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

"Близько 3 години ранку українські формування силами до двох мотопіхотних рот, посилених танками, зробили спробу вторгнення. Самовідданими діями російських військових відбито три атаки українських терористичних формувань", - йдеться у повідомленні.

Російське Міноборони також стверджує, що формування київського режиму були відкинуті," зазнавши суттєвих втрат. Порушень кордону не допущено, знищено понад 30 українських терористів".

Однак, традиційно, жодних доказів російська сторона не надає.

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Зазначимо, що зранку бійці російських формувань РДК та Легіону "Свобода Росії" стверджували, що знову прориваються на Бєлгородщину. Згодом губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков заявив про обстріл Шебекіно.