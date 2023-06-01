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Рідні поруч із тілами загиблих близьких після нічної атаки Росії на Київ. ФОТО ДНЯ

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Внаслідок ракетної атаки на Київ загинули дві жінки та 1 дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На світлинах жінка стоїть поруч із тілом загиблої доньки. А чоловік - біля тіла 9-річної онуки. Він деякий час сидів навпочіпки біля тіла дитини, потім для нього знайшли стілець.

Рідні поруч із тілами загиблих близьких після нічної атаки Росії на Київ 01
Рідні поруч із тілами загиблих близьких після нічної атаки Росії на Київ 02

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки окупантів на Київ загинули 3 особи, зокрема мати з 9-річною донькою. 14 осіб також дістали поранення, у трьох районах столиці є пошкодження будівель.

Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу розповів, що укриття було зачинено. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.

У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відкрили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • shokolad
    Співчуття..
  • Виктор Ле 97720435
    Не забудем, не пробачим кацапам.
  • софи
    Мать рядом с погибшей дочкой, дед рядом с погибшей внучкой. Сочувствие безмерное.
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