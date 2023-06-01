У Рівному, Одесі й Миколаєві повідомили про мінування

У низці міст України повідомили про мінування.

Про повідомлення про мінування в Рівному написав у телеграмі голова тамтешньої ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, повідомлення було отримано об 11:14. Співробітників ОДА, згідно з правилами, евакуювали. Будівлю перевірили вибухотехніки, бомби не знайшли. Після цього працівники повернулися до роботи.

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В Одесі повідомлення про замінування надійшло до Малиновського районного суду.

"Роботу установи призупинено. Наразі відбувається евакуація відвідувачів та працівників суду", - поінформували в суді.

У Миколаєві "замінували" всі торговельні центри, повідомляє місцеве видання "Николаевские новости".

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Співробітників та відвідувачів ТЦ евакуювали, роботу магазинів призупинили. На місце вирушили поліція, рятувальники та медики.