Молдова підтримує формулу миру Зеленського та створення трибуналу для Росії, - Санду

Президент Молдови Мая Санду заявила, що Україна сьогодні забезпечує безпеку її країни, та наголосила, що Молдова підтримує формулу миру в українському баченні.

Про це вона сказала перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Кишиневі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна забезпечує безпеку Молдови сьогодні, і ми дуже вдячні за це. Молдова поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України та її міжнародно визнані кордони. Молдова підтримує формулу миру, запропонований Вами, пане президенте, і, звичайно, ми підтримуємо ініціативу створення спеціального міжнародного трибуналу для розгляду справ тих, хто вчиняє злочини агресії в Україні", - наголосила вона.

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