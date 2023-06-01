Новини

Молдова підтримує формулу миру Зеленського та створення трибуналу для Росії, - Санду

1 41410
санду
Президент Молдови Мая Санду заявила, що Україна сьогодні забезпечує безпеку її країни, та наголосила, що Молдова підтримує формулу миру в українському баченні.

Про це вона сказала перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Кишиневі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна забезпечує безпеку Молдови сьогодні, і ми дуже вдячні за це. Молдова поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України та її міжнародно визнані кордони. Молдова підтримує формулу миру, запропонований Вами, пане президенте, і, звичайно, ми підтримуємо ініціативу створення спеціального міжнародного трибуналу для розгляду справ тих, хто вчиняє злочини агресії в Україні", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Санду обговорили інфраструктурні проєкти і євроінтеграцію

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Grigoriy1959
    А я підтримую Санду. Правильний президент. З правильними поглядами.
  • Чайка Київ
    Формула миру ВАЗеленського, не України? Нє?
  • Богдан Хмельницький 1419ea26
    Трибунал звісно буде для путлєра і його поплічників.. АЛЕ буде трибунал і для оманських рєшал !!!
    Фірмачі усе бачуть ( і прийде час озвучать і віддадуть під трибунал ). Утікти не вдасться.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини