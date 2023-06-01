Запрошення до ЄС та НАТО Україні потрібні вже цьогоріч, - Зеленський

Запрошення до НАТО та ЄС Україні потрібні вже цього річ. Також на шляху до НАТО потрібні гарантії безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові.

"Влітку – у Вільнюсі, на саміті НАТО – потрібне чітке запрошення України до членства, потрібні гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО. Восени, щодо нашого вступу до ЄС – потрібне чітке позитивне рішення", - сказав він.

Позитивні рішення для України, сказав Зеленський, будуть позитивними для всіх рішеннями.

"Основа безпеки. Очевидно, для Молдови. У довгостроковій перспективі – для Грузії. Не маю сумніву, що згодом – і для Білорусі", - зазначив він.

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За його словами, Росія боїться НАТО і намагається поглинути лише тих, хто перебуває поза спільним безпековим простором. Росія намагається залишити "заморожену" війну на території сусідів, якщо не поглине всю сусідню країну.

"Наприклад, чому російський контингент усе ще в Придністров'ї? Кремлю це потрібно тільки для того, щоб якось розморозити атаку на Молдову. Як довго Європа це терпітиме? Цьому питанню вже понад 30 років. І варто відповісти. На нашому континенті не повинно бути місця ні "замороженій", ні гарячій війні!, - наголосив президент.

"Кожна європейська країна, яка межує з Росією і яка не хоче, щоб Росія її розірвала, має бути повноправним членом ЄС та НАТО. І є лише дві альтернативи цьому – або відкрита війна, або повзуча російська окупація", - сказав він.

"Ми бачимо, що відбувається в Білорусі. Ми бачимо, що відбувається в Грузії. Ми бачимо, як ці народи втягуються, хоч і по-різному, в один і той же стан беззаконня. Але що вони бачать? Якщо навіть українці, які кров'ю доводять нашу відданість свободі та цінностям єдиної Європи, які ще не почули виразної позитивної відповіді про вступ до ЄС та НАТО, надії інших стають абсолютно невловимими", – додав Зеленський.

"Подумайте про це розчарування - розчарування як наших солдатів, які борються за свободу, так і тих народів, для яких наша боротьба в Україні є їхньою надією. Цей рік – для рішень", - підсумував глава держави.

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