Коаліції Patriot та сучасних винищувачів допоможуть перемогти терор, - Зеленський

Перемогти сучасний російський терор можуть коаліції західних ракетних комплексів Patriot і винищувачів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства.

"Сьогодні та щоразу, коли ми готуємося й ухвалюємо рішення заради нашої Європи, заради наших цінностей, ми маємо пам'ятати, що кожен сумнів, який ми демонструємо тут, у Європі, - це траншея, яку Росія обов'язково спробує зайняти... Наскільки ми можемо відкинути сумніви, ми можемо відкинути зло агресії. Серед нас немає нікого, хто не знав би, які рішення зараз потрібні Європі", - сказав він.

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Насамперед, за словами президента, необхідне рішення щодо повноцінного захисту України від російського терору на землі та в небі.

"Цієї ночі російські ракети забрали життя ще трьох людей у Києві, десятеро дістали поранень. Убито одну дитину... Щонайменше 484 українські дитини вбиті Росією. Наразі є дві вирішальні складові: коаліція Patriot, яка покладе край російському шантажу балістичними ракетами, і коаліція сучасних винищувачів, які доведуть, що терор проти наших міст не має шансів", - заявив президент.



І я дякую тим, хто допомагає, тим, хто розуміє, що кожен крок у забезпеченні ППО буквально рятує життя, а швидкість формування цих двох коаліцій - коаліції Patriot і коаліції сучасних винищувачів - буквально прискорює мир", - підсумував він.

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