Представники парламентів країн НАТО ухвалили заяву про підтримку членства України, - Стефанчук

Голови комітетів закордонних справ парламентів країн-членів Північноатлантичного альянсу ухвалили заяву щодо підтримки членства України в НАТО.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Голови комітетів закордонних справ парламентів країн-членів НАТО закликають Альянс та глав держав й урядів провести Вільнюський саміт НАТО, щоб визначити шлях вступу України до НАТО й дати чіткі та міцні гарантії безпеки для України", - написав він у фейсбуці.

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Стефанчук розповів: в заяві йдеться, що членство України в НАТО зміцнить стійкий мир у Європі і продемонструє, що Російська Федерація не має права вето на розширення Альянсу, що Україна вільна обирати, до яких організацій безпеки та оборони приєднатися.

Крім того, в заяві підкреслюється, що євроатлантичні цінності, які об’єднують країни-члени НАТО, відстоює і захищає насамперед український народ, Україна нині – гарант безпеки, а членство Української держави в НАТО значно посилить Альянс.

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"Ми впевнені, що членство України в НАТО значною мірою сприяло б безпеці Альянсу", - цитує Стефанчук заяву.