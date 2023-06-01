Представники парламентів країн НАТО ухвалили заяву про підтримку членства України, - Стефанчук
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Голови комітетів закордонних справ парламентів країн-членів НАТО закликають Альянс та глав держав й урядів провести Вільнюський саміт НАТО, щоб визначити шлях вступу України до НАТО й дати чіткі та міцні гарантії безпеки для України", - написав він у фейсбуці.
Стефанчук розповів: в заяві йдеться, що членство України в НАТО зміцнить стійкий мир у Європі і продемонструє, що Російська Федерація не має права вето на розширення Альянсу, що Україна вільна обирати, до яких організацій безпеки та оборони приєднатися.
Крім того, в заяві підкреслюється, що євроатлантичні цінності, які об’єднують країни-члени НАТО, відстоює і захищає насамперед український народ, Україна нині – гарант безпеки, а членство Української держави в НАТО значно посилить Альянс.
"Ми впевнені, що членство України в НАТО значною мірою сприяло б безпеці Альянсу", - цитує Стефанчук заяву.