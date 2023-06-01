На Бахмутському напрямку ворог майже втратив ініціативу та перейшов до оборони, - Уршалович

Російські окупанти перейшли до оборони на руїнах власноруч знищених населених пунктів на Бахмутському напрямку.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з тим, противник значно збільшив кількість артилерійських обстрілів", - сказав Уршалович.

Ворог намагався просуватись на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках великою кількістю штурмових загонів. Проте успіху не мав і зазнав втрати, Уршалович зазначив, що підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання на цих напрямках, не допустили втрат територій.

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