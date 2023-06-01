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Рашисти вдарили по Індустріальному району Харкова (оновлено)

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харків
У Харкові лунають вибухи, російські загарбники завдають ударів.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів", - йдеться в повідомленні.

Водночас ЗМІ повідомляють про вибухи у Харкові.

Мер Ігор Терехов заявив, що поки відомо про удар по Індустріальному району.

Інформація про постраждалих та руйнуваннях уточнюється.

Очільник ОВА також пізніше повідомив, що зафіксовано 2 влучання в Індустріальному районі міста Харків.

"Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Дані оновлюються", - сказав він.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • David Rossi
    Аміак потрібен нашим партнерам, щоб вирощувати на полях їжу для себе. Якщо не пустиш аміак в Європу, то не отримаєш більше зброї. Шкода, що в тебе немає мозку, щоб зрозуміти елементарне
  • Анатолий К 65c6a92d
    Не росіяни, а кацапи. І пуляють по мирному місту, діють в стилі ******** терористів. А Президент поїхав домовлятися про транзив аміака через всю територію України. Кому війна, а кому торгівля. То то вже торгівля на крові чи ще ні?
  • Андрій Саган
    "Чукча не читатель,чукча писатель"
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