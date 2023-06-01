Рашисти вдарили по Індустріальному району Харкова (оновлено)
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У Харкові лунають вибухи, російські загарбники завдають ударів.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів", - йдеться в повідомленні.
Водночас ЗМІ повідомляють про вибухи у Харкові.
Мер Ігор Терехов заявив, що поки відомо про удар по Індустріальному району.
Інформація про постраждалих та руйнуваннях уточнюється.
Очільник ОВА також пізніше повідомив, що зафіксовано 2 влучання в Індустріальному районі міста Харків.
"Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Дані оновлюються", - сказав він.