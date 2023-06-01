Нічна атака на Київ коштувала росіянам $17 млн, - Military Media Center

На атаку на Київ у ніч проти 1 червня, внаслідок якої загинула дев’ятирічна дитина і двоє дорослих, Росія витратила близько 17 млн доларів.

Такі підрахунки оприлюднили в Military Media Center, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що росіяни за ніч випустили по Києву 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К". Всі 10 ракет були збиті силами української ППО.

Одна ракета "Іскандер-М" коштує до 2 млн доларів, ракета "Іскандер-К" - до 1 млн доларів США. Тобто, за одну нічну атаку росіяни витратили до 17 млн доларів.

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"І єдиним "результатом", якого вони досягли, стала смерть української дитини від уламків боєприпасу! У Міжнародний день захисту дітей!

Божевілля російської агресії має і буде зупинене!" - йдеться у дописі.

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За даними поліції Києва, унаслідок ракетної атаки на столицю троє загиблих, серед них - мати з донькою. За даними Генштабу, у ніч на 1 червня сили ППО знищили 10 ракет, які Росія випустила по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київщини. У Повітряних силах уточнили, що знищено 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К".