У Києві проведуть перевірку всіх укриттів. Вони мають бути відкриті цілодобово, - начальник КМВА Попко

Поліція, рятувальники та муніципальна охорона проведуть перевірку укриттів у Києві. Надалі укриття мають бути відкриті цілодобово.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На моє доручення головам районних державних адміністрацій буде доведена вказівка:

забезпечити роботу укриттів цивільного захисту всіх типів у цілодобовому відкритому режимі;

попередити балансоутримувачів щодо особистої відповідальності за недопущення населення до укриттів цивільного захисту;

провести перевірки роботи даних об’єктів із залученням Головного управління Національної поліції в м. Києві, Головного управління ДСНС у м. Києві та КО "Муніципальна охорона!"", - цитує його слова пресслужба.

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Попко наголосив, що відповідальність за трагедію має нести влада на всіх рівнях "від керівника міста до голів району".

""Тому, ніхто - ні я, ні жоден інший керівник найвищої чи найнижчої ланки в цьому місті не мають права знімати із себе відповідальність до завершення слідчих дій. Задача щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилася неодноразово. Чому вона не була виконана у даному випадку - розслідує СБУ, прокуратура та національна поліція", - підкреслив він.

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Попко додав, що слідство має з’ясувати, що сталося: чи то двері входу в поліклініку, де розташоване укриття, були зачинені, чи то люди просто не встигли добігти до сховища.

Попко додав, що доручив, "щоб увесь процес розслідування був максимально відкритим для ЗМІ і суспільства, тому КМВА, національна поліція, представники муніципальної охорони та інші силові структури оперативно і достовірно інформуватимуть ЗМІ щодо перебігу слідства".

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За даними поліції Києва, унаслідок ракетної атаки на столицю троє загиблих, серед них - мати з донькою. Пізніше з'ясувалося, що у момент падіння уламків вони намагалися потрапити у бомбосховище. За словами мера Києва Віталія Кличка, до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з’ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

Раніше один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Також повідомлялось, що поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що у столичній поліклініці, де не відкрили укриття під час тривоги, тривають слідчі дії.