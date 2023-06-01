Запорізьку АЕС необхідно безпечно повернути під контроль України, – заступниця постпреда Франції при ООН Броандхерст

Відповідальність за ситуацію на Запорізькій АЕС несе виключно Росія. Минулого тижня станція всьоме залишилася без живлення через нічний обстріл Дніпропетровщини.

Про це наголосила під час засідання Ради безпеки ООН заступниця постпреда Франції при ООН Наталі Броандхерст, інформує Цензор.НЕТ.

"Франція дуже стурбована загрозою безпеці ядерних об’єктів України. Погіршення умов доступу, яке не дозволило МАГАТЕ провести ротацію групи експертів, заплановану на ці вихідні, викликає надзвичайне занепокоєння", - йдеться у заяві.

Броандхерст зазначила, що відповідальність за цю ситуацію несе виключно Росія, яка на початку повномасштабної агресії захопила станцію, зосередивши на місці збройні сили та військову техніку.

"Мінування прилеглої території та закріплення позицій військових на території електростанції є неприпустимими", - додала представниця Франції.

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Франція продовжує закликати РФ повернути Україні повний контроль над всіма ядерними об’єктами, а також припинити тиск і погрози персоналу ЗАЕС Та перш за все Росія має припинити використання Запорізької АЕС як військової бази:

"Наша позиція чітка. Запорізька АЕС має бути безпечно повернута Україні. Росія повинна вивести свої війська і припинити бавитись із вогнем", - зазначила Броандхерст.