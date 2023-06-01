Проблема Придністров’я не завадить Молдові на шляху до ЄС, - Боррель

Ситуація із невизнаним Придністров’я не завадить Молдові вступити до Європейського Союзу.

Про це на саміті в Молдові заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Рух Молдови в бік ЄС не залежить від подій у Придністров'ї", - сказав він.

Боррель нагадав, що Кіпр зміг приєднатися до ЄС, маючи територіальні проблеми (острів розділений на Республіку Кіпр і невизнану Турецьку республіку Північного Кіпру).

"Молдова теж може це зробити", - додав він.

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Однак, за словами Борреля, для цього Молдова повинна надалі впроваджувати реформи.