Швейцарський концерн Ruag просить дозволу експортувати для України танки Leopard 1

Швейцарський оборонний концерн Ruag офіційно подав уряду країни заявку на експорт 96 танків Leopard 1.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Сім років тому танки були придбані в Італії. Швейцарія хотіла перепродати або розібрати їх на запчастини.

Зазначається, що Ruag хоче продати бронетехніку для подальшої відправки в Україну. Спочатку їх відправлять до Німеччини виробнику зброї Rheinmetall, а потім до України.

Остаточне рішення ухвалюватиме Державний секретаріат з економічних питань (SECO).

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У відповідь на неофіційний запит Ruag у березні SECO повідомив, що концерн не отримає дозволу на таку угоду. Однак в Ruag вирішили подати заявку офіційно.

Представниця концерну Кірстен Гаммеріх пояснила цей факт тим, що у Ruag хотіли б "отримати офіційне рішення, щоб краще оцінити варіанти ведення бізнесу".

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Швейцарію критикують за те, що вона забороняє іншим державам передавати Києву вироблену її оборонпромом зброю з міркувань нейтралітету. Це стосується і Німеччини, яка не може постачати Україні боєприпаси до самохідних установок Gepard.