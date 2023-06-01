Підвищення тарифів на комуналку порушує закон, ухвалений Зеленським та "Слугами народу"

Підвищення тарифів на електроенергію для населення майже вдвічі є порушенням ухваленого президентом України Володимиром Зеленським законопроєкту. Він запроваджує мораторій на підвищення комунальних тарифів для населення на час ведення бойових дій і на пів року після їх завершення.

На це звернув увагу у фейсбуці правник та підприємець Святослав Дубина, інформує Цензор.НЕТ.

"Це як в тому анікдоті про молдаван. Вранці саджають картоплю, а вечором відкопують. Бо, дуже їсти хочеться", - зазначає він.

Також читайте: Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 гривні за кіловат (оновлено)

Цей законопроєкт було ухвалено у серпні минулого року. Він запроваджує мораторій на підвищення комунальних тарифів для населення на час ведення бойових дій і на пів року після їх завершення. То ж, нещодавнє рішення Кабміну щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення майже вдвічі є порушенням ухваленого закону.