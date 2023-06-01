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Підвищення тарифів на комуналку порушує закон, ухвалений Зеленським та "Слугами народу"

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тариф,тарифи
Підвищення тарифів на електроенергію для населення майже вдвічі є порушенням ухваленого президентом України Володимиром Зеленським законопроєкту. Він запроваджує мораторій на підвищення комунальних тарифів для населення на час ведення бойових дій і на пів року після їх завершення.

На це звернув увагу у фейсбуці правник та підприємець Святослав Дубина, інформує Цензор.НЕТ.

"Це як в тому анікдоті про молдаван. Вранці саджають картоплю, а вечором відкопують. Бо, дуже їсти хочеться", - зазначає він.

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Цей законопроєкт було ухвалено у серпні минулого року. Він запроваджує мораторій на підвищення комунальних тарифів для населення на час ведення бойових дій і на пів року після їх завершення. То ж, нещодавнє рішення Кабміну щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення майже вдвічі є порушенням ухваленого закону. 

Підвищення тарифів на комуналку порушує закон, ухвалений Зеленським та Слугами народу 01

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Sasha Ponchik 3d69a542
    "Верховний головнокомандувач" Зеленський замість наступу на ворога, оголосив наступ на ще вціліле на четвертий рік його правління, населення України, підвищивши ціни для населення на електроенергію.
  • Підлога Маккартні
  • Gal
    Дивно! Зеленський збрехав? Та не може такого бути!
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