Тиждень тому голова військової адміністрації Києва Попко відрапортував, що забезпечить безперешкодний доступ киян до всіх укриттів, - екснардеп

Питання укриттів - чітка відповідальність військових адміністрацій. І тиждень тому очільник Київської міської військової адміністрації генерал-полковник Сергій Попко пообіцяв, що закритих для киян укриттів під час повітряної тривоги не буде.

Як передає Цензор.НЕТ, це зазначив у своєму дописі на Facebook народний депутат VIII скликання, політичний експерт Олександр Черненко.

"Ще тиждень тому голова Київської міської військової адміністрації Попко відрапортував, що всі укриття столиці під час тривоги будуть відчинені! Сьогодні кияни на власні очі побачили результат роботи військової адміністрації. А точніше його відсутність", - заявив Черненко.

Він процитував повідомлення Сергія Попка від 24 травня.

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"Закритих для киян укриттів під час повітряної тривоги не буде! Усі проблемні об’єкти будуть своєчасно виявлятися і до таких споруд цивільного захисту забезпечуватиметься безперешкодний доступ!" - заявив тоді Попко.

Черненко підкреслив, що безпека цивільного населення – пряма відповідальність військових адміністрацій.

"Питання укриттів – чітка відповідальність військових адміністрацій, голову яких призначає та звільняє Президент. Це його вертикаль. Ось функціонал Попка з положення: основні завдання київської міської військової адміністрації - забезпечувати безпеку цивільного населення та здійснювати контроль режиму воєнного часу! Забезпечили… В результаті - загиблі жінки та діти… Знаєте що коментувала сьогодні Київська військова адміністрація? Нічого! Сховалися", - наголосив екснардеп.

Як повідомлялося, сьогодні вночі в Деснянському районі Києва постраждали люди, які під час повітряної тривоги не змогли потрапити до укриття в місцевій поліклініці. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, в Деснянському районі загинуло 3 особи, в тому числі дитина 2012 року народження. 10 людей травмовано, з них одна дитина.

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