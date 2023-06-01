Наслідки ударів по Індустріальному району Харкова: влучання у промисловий об’єкт, є руйнування, з-під завалів врятували жінку

Під час сьогоднішнього обстрілу Харкова удари прийшлися по промисловому об’єкту.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З-під завалів врятували жінку - попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по Індустріальному району Харкова.

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Пізніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що за попередньою інформацію, внаслідок ударів РФ по промисловому об’єкту в Індустріальному районі міста Харків постраждала жінка 63 років.

"Медики провели огляд, госпіталізації постраждала не потребує", - уточнив він.