На Закарпатті заборонили діяльність релігійних організацій, пов’язаних із РФ
Про це у Facebook повідомила обласна рада, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відповідне рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області" підтримали депутати обласної ради.
"У рішенні, зокрема вказано: "Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з країною-агресором російською федерацією".
До заборони у рішенні депутати додають рекомендації правоохоронним органам забезпечити швидке та дієве реагування на виявлення фактів ведення антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій", - йдеться в повідомленні.