На Закарпатті заборонили діяльність релігійних організацій, пов’язаних із РФ

На території області заборонили діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з РФ.

Про це у Facebook повідомила обласна рада, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідне рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області" підтримали депутати обласної ради.

"У рішенні, зокрема вказано: "Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з країною-агресором російською федерацією".

До заборони у рішенні депутати додають рекомендації правоохоронним органам забезпечити швидке та дієве реагування на виявлення фактів ведення антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій", - йдеться в повідомленні.

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