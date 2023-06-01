Росія звинуватила США та Apple в атаці хакерів на айфони російських дипломатів

ФСБ РФ заявила, що кілька тисяч телефонів російських дипломатів піддалися атаці хакерів, бо їхній виробник, компанія Apple, "співпрацює з американськими спецслужбами".

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті ФСБ, інформує Цензор.НЕТ.

Російська спецслужба твердить, що айфони дипломатів РФ в країнах НАТО, колишнього СРСР, Ізраїлі, Сирії та Китаї були заражені вірусом. При цьому хакери нібито скористалися вразливостями в коді операційної системи iOS.

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ФСБ звинувачує в організації атаки американське Агентство національної безпеки. Вона твердить, що масовий злам став можливим завдяки тому, що виробник iPhone, компанія Apple, нібито співробітничає з американськими спецслужбами. Але не наводить жодних доказів цього.

Водночас міністерство закордонних справ РФ пов'язало хакерську атаку з тим, що "розвідслужби США десятиліттями використовують ІТ-корпорації з метою масштабного збору даних інтернет-користувачів без їхнього відома".

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Там також назвали США "державою, яка ставить себе вище за закон" та закликали "всі зацікавлені сторони" працювати над формуванням механізмів регулювання у цифровій сфері, обов'язкових для всіх держав.