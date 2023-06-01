ВРП призначила всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, виконавши одне із завдань кандидата на вступ до ЄС

Вища рада правосуддя 1 червня призначила усіх членів нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Вищої ради правосуддя

Як зазначається, це дасть змогу проводити добір суддів на понад дві тисячі вакантних посад, а також завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.

"За результатами проведених співбесід з рекомендованими Конкурсною комісією з добору кандидатів на посади членів ВККСУ 32 кандидатами на зайняття посади члена ВККСУ ВРП призначила 16 членів Комісії. Вісім призначено з числа суддів та суддів у відставці", - ідеться в повідомленні.

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У ВРП зауважили, що голосування за кожного кандидата здійснювалося відкрито – шляхом підняття руки, відповідно до затверджених напередодні змін до Регламенту ВРП.

Як повідомила "Європейська правда", в експертній організації Фундація DEJURE, що спеціалізується на відстеженні судової реформи, привітали обрання нової ВККС і називають подію "однозначною перемогою", але й зауважили, що серед нового складу бракує "агентів змін", зокрема, немає жодного представника профільних неурядових організацій.

Крім того, серед членів опинилися двоє суддів, щодо доброчесності яких у громадських експертів залишаються питання: Володимир Луганський та Людмила Волкова.

"У будь-якому разі, оцінюватимемо новий орган за першими результатами його діяльності. Зокрема, дуже показовими будуть їхні перші рішення стосовно процедури добору і оцінювання суддів, у тому числі формування Громадської ради доброчесності", – зазначили у заяві DEJURE .

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Посли Групи семи перед цим закликали Україну забезпечити прозоре призначення членів ВККС і призначити їх якнайшвидше.

Повноваження попереднього складу ВККСУ були припинені з 16 жовтня 2019 року у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України № 193-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".