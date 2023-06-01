Обстріли Бєлгородщини на війну з Україною не впливають, - Пєсков

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував обстріли, через які в Бєлгородській області евакуюють населення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Пєскова, ситуація з обстрілами в Бєлгородській області ніяк не може вплинути на перебіг "спецоперації" (так в Росії офіційно називають війну проти України. - Ред.) загалом.

При цьому він заявив, що не може нічого розповісти про "нюанси".

Щодо евакуації, то Пєсков сказав, що над цим працює регіональна влада, яка постійно перебуває на зв'язку із російським диктатором Володимиром Путіним.

Дивіться: Бійці РДК ведуть бій з прокремлівським підрозділом на околиці Шебекіно. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з Шебекінського району Бєлгородської області евакуюють людей.