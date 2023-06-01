Якби не опір українців, Молдова могла би стати наступною жертвою РФ, - Мелоні

Україна боронить не лише себе, а й безпеку Європи та стоїть на сторожі міжнародного права. Якби якби українці не чинили запеклий опір, наступною жертвою російської агресії могла б стати Молдова.

Про це голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні заявила на другому саміті Європейської політичної спільноти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Молдова - це ще одна нація, яка ризикує зазнати агресії, якби українці не захищалися так, як вони це роблять. І якби ми не допомагали їм у цьому", - сказала Мелоні.

Вона наголосила, що Україна зараз боронить безпеку Європи та міжнародне право, без чого жоден житель континенту не може почуватися в безпеці.

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"Думаю, в першу чергу ми тут, аби нагадати самим собі, що Європа - це не клуб, і не просто правила, і не просто інтереси. Європа передусім - це цивілізація, яка була заснована на ідеї свободи та рівності людей, до цінностей якої належать також ідеї солідарності та верховенства права", - заявила італійський прем'єр-міністр.

Вона наголосила, що ці принципи не підлягають оскарженню, і не можна дозволити "тим, хто хоче повернути найскладніші роки минулого століття", їх зруйнувати.

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