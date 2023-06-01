Волонтери не сплачуватимуть жодних податків з товарів, які передаються ЗСУ, - міністр фінансів Марченко

Глава Мінфіну Сергій Марченко спростував інформацію про збір 19,5% податку з волонтерів.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Широкого резонансу набула новина про ситуацію з волонтерами, про яку написала Люба Шипович і звинуваченнями у мій адрес, які наразі активно ширяться мережею.

Перше. Хочу запевнити, що жодних податків з тих товарів, які передаються ЗСУ, сплачувати не потрібно. Це діюча норма Податкового кодексу. Тут не може бути жодних інших тлумачень. Наголошую, ті волонтери, хто офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії - не сплачує ЖОДНИХ податків!

Друге. Фразу про "пеньюари" та будь-які інші фрази, які можуть когось образити чи знецінити, я не говорив. І прошу всі ЗМІ, які поширили таку інформацію, це врахувати і спростувати!" - пояснив очільник Мінфіну.

За словами Марченка, він сьогодні зустрівся з Шипович та журналістом Ніколовим, де обговорили існуючі проблеми та шляхи їхнього вирішення.

Читайте також: Кабмін планує провести податкову реформу після війни, - Шмигаль

"Завтра на засідання Уряду буде розглянуто питання щодо включення дронів в постанову КМУ №112. Прошу своїх колег по Уряду, активно підключитись до вирішення цього питання. ... З боку Уряду буде визначений уповноважений представник, який буде забезпечувати як постійну комунікацію так і вирішення проблемних питань які постійно виникають у волонтерському середовищі.

І ключове, я поважаю ту роботу, яку роблять волонтери і від себе максимально спряю тому, аби у них не виникало проблем з допомогою. Спільними зусиллями військових, волонтерів та держави ми наближуємо нашу перемогу!" - підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше волонтерка Люба Шипович заявила, що Мінфін хоче, щоб волонтери сплачували податки.

Докладніше читайте у матеріалі Бізнес Цензор.

Читайте: Рада скасувала податки на імпорт товарів для потреб оборони